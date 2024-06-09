شارك في الملتقى ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ. رائد المالكي مدير إدارة التمكين المجتمعي في جلسة بعنوان (الخدمات المقدمة)، وممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أ. إبراهيم الغرير مدير حوكمة الجمعيات الأهلية في جلسة بعنوان (الحوكمة ومستجداتها).
وقد تضمن الملتقى عرض تجارب لمشاريع ناجحة بهدف تبادل المعارف والخبرات بين الجمعيات.يأتي هذا الملتقى امتداد لرؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث نصت الرؤية على "تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات" ومنها القطاع غير الربحي وكذلك يستهدف برنامج التحول الوطني أن تصل نسبة الجمعيات الأهلية الملتزمة بنظام الحوكمة. وفي نهاية اللقاء تم تكريم الجهات شركاء النجاح للملتقى
كانت هذه تفاصيل خبر همم شبابية تختتم ملتقى ارتقاء لجمعيات محافظات جنوب الرياض بمشاركة 55 جمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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