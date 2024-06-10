شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس الشورى يطّلع على برامج وخطط هيئة تطوير المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية بمدينة الدمام، وقد كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمر العبداللطيف والعديد من المسؤولين في هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

وقدم المسؤولون في الهيئة نبذة عن أدوار الهيئة وجهودها، وأبرز المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة الشرقية، حيث شاهد الوفد عرضاً مرئياً يتضمن أبرز منجزاتها وخططها التطويرية والمستقبلية.

ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة الأستاذ محمد المزيد، أعضاء المجلس الدكتور حسين الشريف، والمهندس إبراهيم آل دغرير، والأستاذ سعد العتيبي، والأستاذة كوثر الأربش، والمهندس محمد العلي، والمهندس نبيه البراهيم، والأستاذ فضل البوعينين.

يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تُحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.