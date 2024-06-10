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"الأرصاد" ينبّه من رياح شديدة على منطقة الحدود الشمالية

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى 40-49 كم/ ساعة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على منطقة الحدود الشمالية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً من يوم غد الاثنين وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً من نفس اليوم.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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