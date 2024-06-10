شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبّه من رياح شديدة على منطقة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى 40-49 كم/ ساعة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على منطقة الحدود الشمالية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً من يوم غد الاثنين وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً من نفس اليوم.

