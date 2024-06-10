شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج يقف على الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط, بزيارة لشركة الفرقان المكيّة لخدمة حجاج الداخل، يرافقه رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل الدكتور ساعد الجهني، حيث اطلع على التجربة الافتراضية التي تنفذها الشركة للمرة الثانية على التوالي، وآلية تسكين الحجاج من خلال تطبيق (إرشاد الإلكتروني)، كما اطلع على وحدة التطوع التي تمّ تدشينها في الشركة لتكون من أولى الشركات المبادرة في تأسيس وحدة التطوع.

بعد ذلك تمّ عرض الأفكار الابتكارية الثلاث التي تنفذها الشركة في هذا العام (مخيم تِك، الموظف الشامل، التجربة الافتراضية) وأبدى إعجابه بهذه الأفكار الإبداعية، وما تحققه من خدمة للحاج، وتجويد لأعمال الشركة، واطّلع على مؤشر أداء الشركة في منصة (منهاج متحد) وأثنى على الإغلاقات الواضحة في المؤشر. أفكار ابتكارية

كما شاهد طريقة تسجيل الأفكار الابتكارية للحجاج والعاملين والضيوف من خلال صندوق الابتكارات الإلكتروني، وأشرف على آلية تنفيذ قادة المجموعات لحجاج بيت الله الحرام، والبرنامج الثقافي، والهدايا المقدمة لضيوف الشركة.

وتجول نائب وزير الحج على مرافق الشركة، وأثنى على جهود الشركة والعاملين فيها على خدمة ضيوف الرحمن، واستشعار أهمية الإحسان في خدمة الحجيج، وما تميزت به الشركة من مبادرات ابتكارية تُحقّق للحاج الراحة والطمأنينة، مع أمله أن يرى أثر ذلك في خدمة الحاج في أيام الحج.

وثمن الدكتور ساعد الجهني حرص على الوقوف على الخدمات المقدمة لراحة ضيوف الرحمن، ومشاركته الفرق العاملة في الميدان، وما يجده قطاع الحج من دعم لا محدود من الدولة ومقام الوزارة، ووعد بتقديم الخدمة التي تمثل القطاع خير تمثيل.