بالفيديو.. مستشار "مالي" يكشف عن سيناريوهات أسعار الفائدة المقبلة والقطاعات الأوفر حظا في السوق

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار المالي علي الزهراني عن سيناريوهات أسعار الفائدة المقبلة، والقطاعات الأوفر حظا في السوق.

الاقتراض

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": " القطاعات التي تعتمد على الاقتراض بشكل كبير وتكاليف الأموال الباهظة في مرحلة رفع أسعار الفائدة سوف تكون من القطاعات المستفيدة".

تخفيف المديونيات

وتابع:"شاهدنا بعض الظواهر في العام الماضي وهذا العام نحو لجوء بعض الشراكات إلى تخفيف المديونيات ذات التكلفة المتغيرة والتي تشير إلى أن ارتفاع تلك التكاليف سوف يخفض من هوامش أرباح تلك الشركات وبالتالي رأينا قطاع المواد الأساسية وقطاع التأمين من القطاعات ربما التي تتحمل تكاليف في مديونيات".

قطاع المصارف

وواصل:" شاهدنا أيضا أن القطاع المستفيد هو قطاع المصارف مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع ربما يكون مستفيدا من ناحية الهوامش الربحية ولكن من ناحية عمليات الإقراض وعدد تلك العمليات واستخدام الأموال في عمليات الإقراض وخاصة في بعض المنتجات مثل الإقراض السكني ربما خفت وتيرتها نظرا لارتفاع تكاليف تلك الأموال المقترضة من الأفراد ".

تخفيض أسعار الفائدة

وأضاف:" بالتالي هم يبحثون عن انتظار نحو تخفيض أسعار الفائدة مجددا وعودة مستويات الاقتراض إلى مستوياتها من التكلفة الطبيعية في ظل حالة عدم يقين حول توقيت خفض أسعار الفائدة عالميا".