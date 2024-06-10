صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تقترب من إبرام اتفاقية أمنية مع السعودية والكشف عن أبرز بنودها

صحيفة الخليج 365- وكالات: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" ، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية ، مٌشيره إلى أن المعاهدة ستحمل اسم اتفاقية التحالف الاستراتيجي .

وقالت الصحيفة إن الاتفاق المحتمل يأتي ضمن حزمة ستتضمن إبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في غزة.

وأشارت إلى أنه ستتطلب الموافقة على هذه المعاهدة، تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي لصالحها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن المعاهدة تهدف إلى توثيق الروابط بين الرياض وواشنطن.