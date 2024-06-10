«حواجبها أرتب من حواجبي».. مذيعة إسرائيلية تسخر من أسيرة حررها الجيش الإسرائيلي من حماس - صورة

صحيفة الخليج 365: وجهت مذيعة القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي لمى طاطور، انتقادا لاذعا للأسيرة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي كانت محتجزة لدى حماس منذ 9 أشهر، وتم استعادتها.

ونشرت المذيعة في ستوري لها عبر "إنستغرام"، صورة الأسيرة الإسرائيلية وعلقت عليها: "هاي شكل واحدة مخطوفة صارلها 9 أشهر.. حواجبها أرتب من حواجبي.. بشرتها؟ شعرها أضافرها؟ ايش في؟".

وأضافت: "عشان هاي لازم يموت ويتقطع أطفال ونساء وأبرياء".