شكرا لمتابعة خبر عن السعودية وأمريكا تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي على معاهدة أمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر عن اقتراب السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات .

ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية ، نقلاً عن مسؤولين سعوديين أمريكيين، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تضع اللمسات الأخيرة على معاهدة تعد جزء من إتفاق واسع يليها مع المملكة .

وأوضحت الصحيفة أن المعاهدة من شأنها أن تلزم الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع ، ويتطلب إتمام الإتفاق الأكبر وهو وقف حرب غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة للتطبيع مع الرياض .

ومن المتوقع أن تشمل الصفقة الأوسع التي تلي المعاهدة الدعم الأمريكي لتطوير برنامج نووي مدني سعودي مع تخصيب اليورانيوم ، كما يتم صياغة اتفاقية تعاون دفاعي موازي ، يمكن سنها بموجب أمر تنفيذي، لتعزيز مبيعات الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية والتخطيط الاستراتيجي للتهديدات المشتركة .

وفي وقت سابق ، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ، لبحث الصيغة الشبه النهائية للاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين .