شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. موجة حارة على هذه الأماكن في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من طقس موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #الخرج #السليل ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 9, 2024
للتفاصيل https://t.co/Sr6YAfLRui #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/DPVzSNLrWt