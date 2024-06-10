شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. موجة حارة على هذه الأماكن في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من طقس موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)