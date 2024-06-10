شكرا لمتابعة خبر عن جاسم عثمان يعلن إصابته بسرطان القولون ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن إلاعلامي جاسم عثمان إصابته بمرض بالسرطان في القولون منذ شهر رمضان الماضي .

وأضاف في حديثه في فيديو تم نشره وهو يحكي لأصدقائه ، أنه بطبعه لا يحب الشكوي ولا يحب ان يحكي في العموم عن تفاصيل مرضه لكنه أراد ان يشارك تجربته مع المرض للتوعية.

وأعلن عثمان أنه تم بالفعل استئصال جزء كبير من القولون و أن الأمور أصبحت مستقرة الأن، شاكراً الأطباء السعوديين لما قدموه له من دعم ورعاية .