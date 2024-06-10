شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تضبط 374 مخالفة ضمن الجولات التفتيشية في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة من ضبط 374 مخالفة، وذلك في المنطقة المركزية للمسجد النبوي، ومسجد قباء والقبلتين، وميقات ذي الحليفة، وقطار الحرمين السريع.

وكانت الوزارة قد نفذت قرابة الـ 13 ألف زيارة تفتيشية، ضمن خطتها لموسم الحج، وذلك تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة، قبل بداية موسم الحج.

جاء ذلك ضمن خطة الوزارة من التأكد من توفر السلع التموينية للحجاج والزوار، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.