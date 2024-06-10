شكرا لمتابعة خبر عن لجين الحقيل: للقاضي السلطة التقديرية لمنح الحضانة وفقًا لمصلحة المحضون .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت عضو مجلس شؤون الأسرة الدكتورة لجين الحقيل أن نظام الأحوال الشخصية أعطى للقاضي سلطة تقديرية، بموجبها يمنح الحضانة، وفقًا لمصلحة المحضون.

وأشارت الحقيل أنه بنوجب النظام فتكون الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، مشيرة أن النظام اكتشف أنه لا يمكن تطبيق ذلك الأمر على كل الأسر، حيث أن كل الأسر ليست كبعضها، لذلك تم إعطاء تلك السلطة للقاضي.

تابعت خبيرة الأحوال الأسرية مؤكدة أنه لو اتفق الأبوين على نظام معين للحضانة فهد صحيح، ما لم يعارض أي أنظمة أخرى كنظام حماية الطفل.