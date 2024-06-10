شكرا لمتابعة خبر عن بعد عودته من رحلة علاجه .. محمد عبده برفقة رشاد فقيها في أحدث ظهور .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر المدرب وخبير التنمية البشرية رشاد فقيها، مقطع مرئي، جمعه بفنان العرب محمد عبده، في منزل الأخير بجدة، وذلك بعد عودته من رحلة علاجه.

وعلق فقيها على المقطع الذي وثقه مع فنان العرب، والذي دعا له فيه بالصحة وتمام العافية قائلًا: “تشرفت بدعوة كريمة من فنان العرب محمد عبده في منزله العامر بجدة بعد عودته بالسلامة من رحلته العلاجية لأرض الوطن،ألف سلامة عليك يا أبو نورة، والله يشفيك ويعافيك ويشفي جميع مرضى المسلمين”.

وكان فنان العرب محمد عبده قد أعلن في وقت سابق تلقيه جلسات الكيماوي في العاصمة الفرنسية باريس، على إثر تعرضه لسرطان البروستاتا، مطمئنًا جمهوره أنه بخير.