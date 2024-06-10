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الدفاع المدني بالحج يُنفذ فرضية حريق بمستشفى جبل الرحمة

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الرياض - علي القحطاني - نفذت قوات الدفاع المدني بالحج، فرضية حريق في مستشفى جبل الرحمة، ضمن استعدادات فرق الإنقاذ والإطفاء المتواصلة لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتنفيذ خطط الحماية المدنية والإسناد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتعمل القوات كل عام على تنفيذ العديد من الفرضيات في الحج لتحقيق الجاهزية المثلى لأمن وسلامة ضيوف الرحمن والتعامل مع أي حدث طارئ.

وعلى صعيد متصل، تم تشكيل لجنة إشرافية تحت إشراف وزارة الدفاع برئاسة مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة لتحقيق تعليمات وتطلعات القيادة الرشيدة بخصوص تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج بيُسر وسهولة وأمن واطمئنان.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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