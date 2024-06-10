شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني بالحج يُنفذ فرضية حريق بمستشفى جبل الرحمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت قوات الدفاع المدني بالحج، فرضية حريق في مستشفى جبل الرحمة، ضمن استعدادات فرق الإنقاذ والإطفاء المتواصلة لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتنفيذ خطط الحماية المدنية والإسناد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتعمل القوات كل عام على تنفيذ العديد من الفرضيات في الحج لتحقيق الجاهزية المثلى لأمن وسلامة ضيوف الرحمن والتعامل مع أي حدث طارئ.

وعلى صعيد متصل، تم تشكيل لجنة إشرافية تحت إشراف وزارة الدفاع برئاسة مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة لتحقيق تعليمات وتطلعات القيادة الرشيدة بخصوص تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج بيُسر وسهولة وأمن واطمئنان.