هل يحق للعسكري القبض على "الفتاة و الشاب" في حال ليس بينهما قرابة داخل سيارة؟.. شاهد: "محامي" يجيب

صحيفة الخليج 365: أكد المحامي أحمد الجهيمي، أن رجل الأمن يحق له توقيف شاب وفتاة حال تواجدهما داخل سيارة وثبت لديه بأن ليس بينهما قرابة.

وأشار الجهيمي في مقطع فيديو عبر حسابه على "يوتيوب": في حال ضبط رجل الأمن "فتاة و شاب" داخل مركبة وليس بينهما قرابة يعتبر ذلك "اصطحاب محرم" ويتم إحالتهما إلى أقرب قسم شرطة.

وتابع : بعد ذلك يتم عرضهما على النيابة العامة التي بدورها تفرج عنهما لأن قضيتهما ليست موجبة للتوقيف ومن ثم يتم إحالة قضية الضبط للمحكمة التي بدورها تصدر الحكم ضدهما بالسجن.

وأكد المحامي " أحمد الجهيمي" أن النظام المعمول في المملكة لا يسمح بالاصطحاب المحرم.