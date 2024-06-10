أبو العلا: نسك وإتقان تيسير وراحة للحجاج وهلا تجربة ثقافية متميزة

قال الرئيس التنفيذي لشركة ضيوف البيت لخدمات الحجاج أسامة عبداللطيف أبوالعلا، «الحمد لله الذي كرمنا وشرفنا بخدمة ضيوف الرحمن القادمين من كل فجٍ عميق، ووفقنا لأن نكون الرفيق الأمين لهم منذ اللحظات الأولى لقدومهم وحتى عودتهم إلى ديارهم بسلام.. إن هذا الشرف العظيم يحتم علينا بذل أقصى الجهود لتوفير كل السبل التي تضمن لهم تجربة حج آمنة ومريحة بلا عقبات».

إثراء وتجويد

أضاف أبوالعلا، «في شركة ضيوف البيت أهدافنا واضحة ومنهجنا مرسوم، أن نكون دائماً رواداً للتوسع في الأسواق الجديدة ومثالاً يحتذى به عن الخدمات عالية الجودة، وتجربة الحج الآمنة، ملتزمين بالتعاون البناء مع الجهات التي تُعنى بإثراء وتجويد تجربة الحاج، ومستمرين في تطوير ورفع جودة تجربة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية لحماية الصالح العام عبر مشاركتنا في دعم وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية للحج لتحقيق رؤية المملكة 2030».

وسعياً منا لتحقيق هذا الهدف النبيل، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، قمنا بتوزيع بطاقات نسك التعريفية على جميع الحجاج القادمين. تحتوي هذه البطاقات على جميع المعلومات الضرورية التي تضمن سلامة الحاج وتسهل عليه أداء مناسكه بكل يسر وسهولة. إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع توجيهات وزارة الحج والعمرة، التي تهدف إلى توفير بيئة حج آمنة ومُيسرة لضيوف الرحمن.

استغلال التقنية

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ضيوف البيت لخدمات الحجاج، أن الشركة أعلنت في مبادرة تتماشى مع رؤية 2030، عن برنامج «هلا» الإثرائي، الذي يهدف إلى تعريف ضيوف الرحمن بثقافات وحضارات مملكتنا الغالية، عبر رحلات إثرائية إلى مكة وجدة والطائف والمدينة والعلا وغيرها، ويركز برنامج «هلا» على تقديم تجربة ثقافية متميزة للحجاج تتيح لهم استكشاف التاريخ والتراث السعودي الغني. هذه الرحلات تشمل زيارات لأهم المواقع التاريخية والثقافية في المملكة، مع توفير مرشدين سياحيين ذوي خبرة لتقديم الشرح والمعلومات بشكل شامل ومترجمين مرخصين من وزارة السياحة، إضافة إلى استغلال التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وأثناء رحلتهم الروحانية، نعمل على تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لتسهيل إدارة وتنظيم عمليات الحج. ومن بين هذه الحلول تطبيق «إتقان»، الذي يساعد على التأكد من جاهزية المخيمات بجدول أعمال متقن لمهام تفصيلية تسهم في راحة الحجاج أثناء الحج بشكل مباشر، ويساعد التطبيق على متابعة سير الأعمال ودعم التواصل اللحظي بين الفريق الإداري والفريق الميداني لإتمام المهام على أكمل وجه ضمن بيئة عمل احترافية، كما يعرض التطبيق تقارير ذكية تقيس مدى جودة أداء الأعمال المقدمة. كما أُطلق تطبيق «رفيق» الذي يعنى بتسهيل رحلة حجاج مبادرة الحج المباشر، هذا التطبيق يوفر للحجاج كل ما يحتاجونه من معلومات وإرشادات طوال فترة إقامتهم، مما يسهل عليهم التنقل وأداء المناسك بشكل مريح، والتواصل مع مرشديهم والمواعيد المهمة وغيرها من الخصائص المفيدة للحاج.

ولفت أبوالعلا إلى أن مبادرة الحج المباشر حققت نجاحاً كبيراً في موسم حج 1444، حيث بلغت الحصة السوقية لشركة ضيوف البيت حوالي 37%. هذا الإنجاز يعكس التزامنا بتقديم خدمات عالية الجودة وتلبية احتياجات الحجاج بكفاءة وفعالية، ونحن نعمل باستمرار على تحسين وتطوير خدماتنا لضمان تجربة حج لا تنسى لضيوف الرحمن، وملتزمون دائماً بأعلى معايير الجودة والسلامة.

تعاون مثمر

وختم الرئيس التنفيذي لشركة «ضيوف البيت لخدمات الحجاج» قائلاً «نسأل الله السداد والتوفيق في خدمة ضيوف الرحمن، ونسعى دائماً لأن نكون على قدر هذه المسؤولية الكبيرة. وإن نجاحنا في تحقيق هذه الأهداف يعود إلى التعاون المثمر مع وزارة الحج والعمرة، والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن، ونأمل أن تكون خدماتنا قد حازت رضا الحجاج، ونسأل الله أن يتقبل حجهم وجهدهم، وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين، كما لا يسعنا إلا أن نشيد بجهود المملكة العربية السعودية الكبيرة في جعل الحج آمناً وميسراً للحجاج، كل ذلك يعكس حرص وطننا على راحة وسلامة ضيوف الرحمن، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل حجهم وسعيهم، وأن يجعل جهودنا خالصة لوجهه الكريم، ويجزي كل من أسهم في هذه الخدمة الجليلة خير الجزاء». وأشار أبوالعلا إلى أن جولة وزير الداخلية على المشاعر تجسد مدى اهتمام الدولة بخدمة ضيوف الرحمن لينعموا بتأدية نسكهم بيسر وسهولة.