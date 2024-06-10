شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الملك عبدالعزيز.. مخطوطات وصور نادرة عن "الحج والحرمين الشريفين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشكل المادة الثقافية التي تحتفظ بها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن موضوع "الحج والحرمين الشريفين" واحدة من أندر المواد المعرفية بالعالم.

وتضم المكتبة أكثر من 6000 مادة، تتشكل من المقتنيات النادرة من المخطوطات والكتب والمسكوكات والمنمنمات والصور، تندرج ضمن موجودات قاعدة البيانات في المكتبة، وتبين الاهتمام الكبير من جانب المكتبة بثقافة الحج.

قرة العين في أوصاف الحرمين

ومن بين المخطوطات النادرة التي تضمها المكتبة عن الحج والحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمدينة المنورة: مخطوطة "قرة العين في أوصاف الحرمين" و"دلائل الخيرات وشوارق الأنوار" و"كتاب النوادر" وشرح الثلاثين المسألة، وخريدة العجائب وفريدة الغرائب ومزرع الحسنات وشرح دلائل الخيرات، وشرح أقرب المسالك، فضلًا عن مجموعة المصاحف المكتوبة في الحرمين الشريفين.

كما تقتني المكتبة مخطوطة نادرة بعنوان "ساجعة الحرم"، كتبها الإمام السيوطي (ت911هـ/ 1505م)، ونسخت في القرن الثاني عشر الهجري، والمخطوطة عبارة عن "مقامة تسمى ساجعة الحرم"، وفيها مفاخرة بين مكة والمدينة والإنصاف بينهما.

القصيدة الذهبية

ومن المخطوطات الأخرى التي تقتنيها المكتبة والتي تخص شعيرة الحج "القصيدة الذهبية في مناسك الحج المرعية" لمحمد بن أبي بكر بن رشيد الحلبي، و"سوانح الحجاز" لبهاء الدين محمد بن حسين الحارثي الهذاني (ت 1031ه/ 1622م)، ومخطوطته كذلك "رسالة اثنا عشرية حج".

و"شرح منظومة الكنتي لورقات إمام الحرمين" لمحمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي (ت 1330 هـ)، وللمخطوطة شروحات كثيرة تقتنيها المكتبة تحت عنوان "قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين" محمد الحطاب (ت 954هـ/ 1547م)، ومحمد المحلي (ت 864هـ/ 1459م)، وهي شروحات لكتاب تقتني المكتبة مخطوطته بعنوان "الورقات" لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، إمام الحرمين (ت 478هـ/ 1085م).

بالإضافة إلى مخطوطة "مناسك السجلماسي" لإبراهيم بن هلال السجلماسي (ت 903هـ/1498م).

كتب عن الحج

وبالإضافة إلى هذه المادة النوعية، مثّلت الإصدارات المطبوعة جانبًا مشرقًا من جوانب عمل المكتبة في تنوير واحدة من أعظم شعائر الدين الإسلامي، وهي الحج، الركن الخامس في الإسلام، الذي يلتقي فيه الحجيج في البيت الحرام والكعبة المشرفة من جميع أنحاء العالم، وفي الإضاءة عليها عبر إصدار مجموعة من الكتب البارزة التي تهم الباحثين والدارسين، إذ أصدرت المكتبة عددًا من الكتب عن الحج والحرمين الشريفين من أبرزها:

مكة المكرمة والمدينة المنورة (صور نادرة)، وياباني في مكة ترجمة وتعليق د. سمير إبراهيم وسارة تاكاهاشي، وكتاب "الطريق إلى مكة"، لمحمد أسد (ليوبولد فايس)، وكتاب "الحج إلى مكة" من تأليف الليدي إيفيلين كوبلد.

بالإضافة إلى كتاب "مشاهدة الحرمين الشريفين ومظاهر الحج من خلال عدسة الحاج أحمد مرزا"، الذي يُعد أول مصور محترف هندي قدم إلى الأراضي المقدسة للحج في 1325هـ/ 1907م.

ويتضمن الكتاب الواقع في 240 صفحة، تمهيدًا عن الحرمين الشريفين في الخرائط القديمة، والرسومات والمنمنمات القديمة، والصور الضوئية الأولية، والصور الضوئية في الهند واهتمام المصورين الهنود بالحرمين.

صور ومؤلفات نادرة

أما في مجال الصور والكتب النادرة، فمن أبرز مقتنيات المكتبة في هذا المجال مجموعات من الصور النادرة عن المملكة والوطن العربي بشكل عام، من بينها أول وأشهر مجموعة صوّرها اللواء محمد صادق باشا، التي تضم صورة عالمية عن الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، والتي لا يوجد منها سوى 3 نسخ في العالم.

و تقتني المكتبة كتب محمد صادق باشا النادرة "نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية من الوجه وينبع البحر إلي المدينة النبوية وبيان خريطتها العسكرية (1877م)"، و"مشعل المحمل في سفر الحج برا (1880م)"، و"كوكب الحج في سفر المحمل بحرًا وسيره برًا (1885م)"، و"دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج (1885م)".

ويتوافر لدي مكتبة الملك عبدالعزيز العامة نحو 365 صورة لم تنشر من قبل للحرمين الشريفين، صوّرها المصور العالمي المصري أحمد باشا حلمي، الذي كُلف من قبل الملك فاروق بتصوير الحرمين الشريفين أثناء دخول الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه مكة والمدينة.

أفلام ومعارض

وكانت المكتبة عرضت فيلم "أعظم الرحلات.. الحج إلى مكة على خطى ابن بطوطة"، وهو فيلم يربط بين الماضي والحاضر، إذ يعرض مشاهد لشعائر الحج في العصر الحديث، فضلًا عن إبراز الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة لعمارة الحرمين الشريفين، وتوفير جميع وسائل اليسر والراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وشارك فيه أكثر من 2000 شخص من 24 دولة، واستلهمت رحلة ابن بطوطة إلى مكة المكرمة خلال القرن 14 الميلادي كخلفية تاريخية للفيلم.

وكان الفيلم قد عُرض من قبل في عدد من العواصم العالمية، إذ عُرض في نيويورك وباريس ولندن وسنغافورة وجاكرتا ودبي، وحاز 3 جوائز في مهرجانات هيوستن وبوسطن وباريس.

وتُرجم الفيلم إلى عدد من اللغات العالمية، منها الفرنسية والروسية والتركية، إلى جانب اللغة الإنجليزية والعربية.

كما سبق للمكتبة إقامة مجموعة من معارض الحج داخل المملكة وخارجها، منها في لندن عام 2012، وباريس 2014، والرياض في عامي 2020 و2023م.