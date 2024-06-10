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العظمى 45 مئوية.. طقس مكة والمشاعر المقدسة اليوم

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، بمكة والمشاعر المقدسة.
وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

مكة المكرمة

العظمى: 45 والصغرى: 32

منى

العظمى: 44 والصغرى: 31

عرفات

العظمى: 45 والصغرى: 32

مزدلفة

العظمى: 44 والصغرى: 31
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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