شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى 45 مئوية.. طقس مكة والمشاعر المقدسة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، بمكة والمشاعر المقدسة.
وتأتي درجات الحرارة كالتالي:
مكة المكرمةالعظمى: 45 والصغرى: 32
منىالعظمى: 44 والصغرى: 31
عرفاتالعظمى: 45 والصغرى: 32
مزدلفةالعظمى: 44 والصغرى: 31
محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
– الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء
– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع