السعودية | الدفاع المدني يؤكد أهمية اتباع إجراءات السلامة في المسجد الحرام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية اتباع إجراءات السلامة في المسجد الحرام من خلال تجنب الأماكن المزدحمة ومراعاة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، والتقيد بالإشارات الضوئية الموجودة في الحرمين، وذلك خلال حج هذا العام 1445هـ.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني استكملت استعداداتها وجاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن بما يحقق سلامة وحماية الأرواح والممتلكات.

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