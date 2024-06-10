شكرا لمتابعة خبر عن السجن وغرامات مالية ضخمة على محتالي حملات الحج الوهمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، سيفرض عقوبات صارمة على كل من تقول له نفسه بالاحتيال على الناس عبر حملات الحج الوهمية.

وأشارت عبر حسابها على منصة إكس قائلة: “أحاط نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة مال الغير بحماية عدلية رفيعة، من كافة طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، وقرر عقوبات نظامية حال ارتكاب أيّ من ذلك”.

وأكدت أنه سيشمل العقاب كل من حرض غيره او ساعده او اتفق معه على جرائم الاحتيال، بالسجن لمدة تصل لـ 7 سنوات، وغرامة مالية تصل لـ 5 ملايين ريال.