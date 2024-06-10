الكشف عن نوع شهير من المكسرات يساعد على إنقاص الوزن

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة حديثة، عن نوع شهير من المكسرات يساعد على إنقاص الوزن.

وأوضحت الدراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام لديهم زيادة أقل في الوزن وانخفاض في خطر الإصابة بالسمنة.

ومن جهتها، قالت خبيرة التغذية بيانكا تامبوريلو: "المكسرات طعام رائع لفقدان الوزن لأنها مليئة بالدهون الصحية، والتي تعزز الشعور بالشبع، تحتوي على كمية جيدة من السعرات الحرارية"، مشيرة: تناول 1-2 وجبة يوميا.

وفي سياق متصل، ذكرت سامانثا ماكليود أن حصتان من اللوز تحتويان على أكثر من 7 غرامات من الألياف، مشيرة إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف مثل اللوز تساعد في تقليل العوامل الالتهابية في الجسم.

وتابعت أن الأطعمة الغنية بالألياف مثل اللوز تحسن التمثيل الغذائي، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، وتحسن وظيفة الجهاز الهضمي، وتخفض خطر الإصابة بسرطان القولون.