شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة رسمية.. ولي عهد الكويت يتوجه للمملكة غدًا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوجه غدًا الثلاثاء، ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووفد رسمي إلى المملكة في زيارة رسمية، بحسب ما أوردته وكالة "كونا" الرسمية.

وكان أمر أميريًا قد صدر من الديوان الأميري الكويتي، في 2 يونيو، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.

وقبل هذا المنصب عيّن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء، ويعد ثامن شخصية تتولى هذا المنصب منذ عام 1962.

