شكرا لقرائتكم خبر عن د. فهد الماجد: من لم يستطع استخراج تصريح الحج في حكم غير المستطيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الاثنين، أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ48، بمشاركة أكثر من 500 حاضر ومشارك من أصحاب المعالي، والعلماء ومفكري العالم الإسلامي.

وخلال إلقاء كلمة مفتي المملكة، قال الدكتور فهد الماجد، أمين عام هيئة كبار العلماء: "سخرت المملكة كل إمكاناتها ليؤدي الحجاج نسكهم بسهولة ويسر".

وتابع: "أوضحت الهيئة أن من لم يتمكن من استخراج تصريح الحج، فهو في حكم غير المستطيع". ندوة الحج الكبرى تهدف الندوة إلى توحيد الجهود وتجويدها في توعية الحجاج بأوجه التيسير في أداء شعيرة الحج، بالإضافة إلى تطوير الخطط التشغيلية بما يتناسب مع التنوع الفقهي والمذهبي للحجاج ما يسهل أداء المناسك بيسر وسهولة.

ويشتمل برنامج افتتاح أعمال الندوة على كلمة ترحيبية من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعرض فيلم الندوة لهيئة كبار العلماء، وكلمة سماحة المفتي العام التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد، وكلمة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.