السعودية | قوات الدفاع المدني تواصل الأعمال الميدانية في مشعر مزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل قوات الدفاع المدني، الأعمال الميدانية في مشعر مزدلفة استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج وأعمال السلامة الوقائية، والإسناد في حالات الطوارئ، وتسخير التقنيات لأمن وسلامة بيت الله الحرام.

وأكد الدفاع المدني، تعزير المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع الجهات المعنية.

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