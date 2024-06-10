مشارق المتميزة.. مصداقية وتطوير مستمر وعمل جماعي بإبداع

أكدت شركة مشارق المتميزة لخدمات الحجاج أن من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى أن خص بلادنا بخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، ومن نعمه أن وهب لبلادنا ملوكًا وقيادة تستشعر عظم هذه المسؤولية وهذا الشرف على مر التاريخ.

متابعة دقيقة

أوضحت الشركة أن العالم يشهد على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - من دعم وخدمات جليلة لراحة ضيوف الرحمن، وبمتابعة دقيقة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ومن وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة لجميع القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن.

المركز الأول

أضافت الشركة: نحن في شركة مشارق المتميزة لخدمات الحجاج نستلهم من قيادتنا هذه الرعاية وهذا الاهتمام ونسعى للسير على خطاهم واضعين من أهدافنا المصداقية والتطوير المستمر والعمل الجماعي والإتقان فيه لدرجة الإبداع، وقد تجلى ذلك بحمد الله بحصول الشركة على جائزة المركز الأول على مستوى شركات الطوافة وجائزة المركز الأول على مستوى مراكز الخدمة للعام 1443هـ /2022م، كذلك حصلت شركة مشارق المتميزة على جائزة تقييم الأداء العالي للعام 1444هـ / 2023م، ونحن في هذا العام نخدم جنسيات متعددة منها إندونيسيا وباكستان وكازاخستان ولبنان وبنغلاديش وكمبوديا ومدغشقر، بما يقارب الثلاثمائة ألف حاج.

ومن يتعود النجاح تستهويه القمم، لذا توجهت بوصلة شغفنا بالتطوير ليشمل شركاءنا، فاستهدفنا في البداية أكبر شركائنا وهم حجاج إندونيسيا والذي يقارب عددهم 224 ألف حاج لهذا العام.

فريضة مباركة

وقالت شركة مشارق المتميزة لخدمات الحجاج: عقدنا العديد من ورش العمل والتدريب لقادة ومسؤولي الحج الإندونيسيين، وشرح أهم الأمور المتعلقة بالحج، ومن أهمها بطاقات نسك وطريقة العمل بها، وأكملت شركتنا مرحلة التدريب والتعاون في العمل في المرحلة الثانية على أرض المملكة العربية السعودية كمبادرة أولى من نوعها، وأكملت التدريب للجنسيات الأخرى.. والآن هي أيام قلائل تفصلنا عن بدء الفريضة المباركة، والمشهد آسر ومحفز وجميل، ونحن نرى أبناءنا وبناتنا في خندق واحد متأهبون لإنجاح رسالة قادتهم في خدمة ضيوف الرحمن، اللهم احفظ هذه البلاد الطاهرة وقادتها وشعبها وأمنها وأمانها.