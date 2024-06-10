شكرا لمتابعة خبر عن ولي عهد الكويت يزور المملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يزور ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، المملكة العربية السعودية، غداً الثلاثاء، في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ صباح الخالد سيرافقه وفد رسمي في زيارته الرسمية إلى المملكة.

وكان ولي العهد قد أجرى الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً بالشيخ صباح الخالد هنّأه خلاله بتعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت، معبراً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة.