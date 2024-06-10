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ولي عهد الكويت يزور المملكة غدًا

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الرياض - علي القحطاني - يزور ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، المملكة العربية ، غداً الثلاثاء، في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ صباح الخالد سيرافقه وفد رسمي في زيارته الرسمية إلى المملكة.

وكان ولي العهد قد أجرى الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً بالشيخ صباح الخالد هنّأه خلاله بتعيينه ولياً للعهد بدولة الكويت، معبراً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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