«رفعها في الهواء عدة مرات بقرنيه».. شاهد.. لحظة هجوم ثور على امرأة في ساحة مسابقات بأمريكا

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو متداول، لحظة هجوم ثور مسابقات على امرأة، ودهسها على الأرض في ولاية أوريجون الأمريكية.

وخلال المسابقة قام عدداً من الفرسان بملاحقة الثور داخل الساحة، إلا أن الثور قفز من فوق السور الحديدي، ووصل إلى المنطقة التي يجلس فيها مئات المتفرجين.

وأظهر الفيديو خروج الثور عن نطاق السيطرة عليه، وقام بقذف ودهس امرأة كانت في طريقه بعنف، ثم هرب خارج الموقع.

وهجم الثور على المرأة التي كانت ترتدي قميصًا أحمر، وبدأ في الضغط على رأسها، قبل أن يرفعها عدة مرات في الهواء بقرنيه، ويسقطها على الأرض.