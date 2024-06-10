شكرا لقرائتكم خبر عن "سجلوا بياناتكم".. سفارة المملكة بالقاهرة تصدر توجيهًا للمواطنين المقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت سفارة المملكة في القاهرة، رسالة عبر حسابها الرسمي على "إكس"، المواطنين المقيمين في مصر مطالبة إياهم بتسجيل بياناتهم.

وقالت: "إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين - ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من ٦ أشهر - لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها ٣٠ / ٠٦/ ٢٠٢٤ م".



واكدت السفارة على ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.