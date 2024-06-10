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"سجلوا بياناتكم".. سفارة المملكة بالقاهرة تصدر توجيهًا للمواطنين المقيمين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وجهت سفارة المملكة في القاهرة، رسالة عبر حسابها الرسمي على "إكس"، المواطنين المقيمين في مصر مطالبة إياهم بتسجيل بياناتهم.
وقالت: "إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين - ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من ٦ أشهر - لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها ٣٠ / ٠٦/ ٢٠٢٤ م".

واكدت السفارة على ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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