شكرا لقرائتكم خبر عن تعويض مالي لموظفي "التشغيل الذاتي" المكلفين خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت وزارة الصحة بتعويض مالي للعاملين على برنامج التشغيل الذاتي في القطاع الصحي، ممن جرى تكليفهم بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1445 هـ.

وأكدت الوزارة في تعميم لها على ضرورة وجود اعتماد مالي مسبق قبل تكليف الموظف، وأن يكون التكليف ضمن أضيق الحدود ووفق الحاجة الفعلية للعمل.

وشددت على أهمية التزام الموظفين المكلفين بساعات العمل المحددة للمرافق الصحية خلال فترة الإجازة.



تسجيل الحضور والانصراف



وشدد التعميم على ضرورة تسجيل حضور وانصراف الموظفين في جميع أيام التكليف عبر خدمة ”حياك“، في الجهات التي تطبق هذه الخدمة.

وكانت عدد من التجمعات الصحية في عدد من المناطق أصدرت تعميماً يقضي بتعويض موظفي التشغيل الذاتي المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1445 هـ تعويضاً مالياً.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات وكيل الوزارة للموارد البشرية، التي أكدت على ضرورة توفير الدعم المادي والمعنوي للعاملين في القطاع الصحي خلال فترة الأعياد والمناسبات، تقديراً لجهودهم الاستثنائية في خدمة المرضى والمراجعين.

وأكدت وزارة الصحة أن تكليف العاملين خلال إجازة عيد الأضحى سيكون بأضيق الحدود، وبما يتوافق مع الحاجة الفعلية لتشغيل المرافق الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين خلال فترة العيد.