السعودية | المهندس “المشيطي” يقف ميدانيًا على جاهزية قطاعات منظومة “البيئة” في موسم حج هذا العام 1445هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تفقّد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي , جاهزية قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445ه، ووقف ميدانيًا على الخطط التشغيلية لخدمات المياه والخدمات البيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

بدأت الجولة الميدانية للمهندس المشيطي بالوقوف على- ⁠سير عمل الفرق المشتركة بين منظومة المياه ومنظومة الحج والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشركة كدانة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لتحقيق تكامل الجهود وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما اطلع ⁠ على عرض تقديمي عن المشاريع المنجزة التي تم تنفيذها ودخولها الخدمة لحج هذا العام، واطلع على مركز المراقبة والتحكم لمتابعة الجاهزية التشغيلية للمياه الوطنية، بالإضافة إلى استعراض جاهزية شركة المياه الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد المشيطي جاهزية قطاعات الوزارة لتسخير كل الجهود والإمكانيات؛ لتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، لتهيئة بيئة مثالية في المشاعر المقدسة، تاكيدًا للدور الريادي الذي تقوم به المملكة لضمان حج آمن وميسر لضيوف الرحمن.

عقب ذلك، عقد معاليه اجتماعًا مع فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ لمناقشة مدى جاهزية وتحسين الخدمات في الأسواق والمسالخ، حيث استمع إلى تقارير فريق التوعية والإرشاد والمبادرات التثقيفية، بالإضافة إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه خدمة ضيوف الرحمن، بهدف تحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف بيت الله الحرام.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع جاهزية فرق الرقابة والالتزام الميدانية في أسواق النفع العام والمسالخ المُعدّة لموسم الحج، كما تابع سير العمل والخدمات المقدمة من فرع الوزارة في مكة المكرمة، للتحقق من جاهزية جميع الخدمات، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لخدمة المستفيدين والتأكد من تقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن المسالخ الأهلية في مكة المكرمة تضم (28) صالة للذبح، بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف ذبيحة في الساعة، مع وجود (37) فريق عمل يتحدثون أكثر من خمس لغات لتسهيل التواصل مع الحجاج، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من (1500) جولة تفتيشية؛ لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية، منوهًا بوجود خمسة مسالخ في العاصمة المقدسة – جنوب مكة (أ) و(ب) وغرب مكة، والعكيشية(الموسمي)، والمعيصم النموذجي – قادرة على معالجة (177600) رأس يوميًا، معلنًا عن إنشاء بوابات إلكترونية وأنظمة مراقبة لتقديم الخدمات آليًا وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات الوزارة في موسم الحج هذا العام.

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