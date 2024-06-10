العمل والزيارة تتصدران التأشيرات

سجلت التأشيرات المنفذة خلال العام الماضي نموا بـ81%، حيث بلغت إجمالي التأشيرات في العام الماضي 4.457.352 تأشيرة، مقارنة بعام 2022، التي بلغت 2.464.842 تأشيرة، في وقت تصدرت تأشيرات العمل 19 نوعًا للتأشيرات بـ26%.

وكشف تقرير وزارة الخارجية للعام الماضي، تنفيذ 19 نوعًا للتأشيرات، ممثلة في: تأشيرات العمل، والحج، والعمرة، والزيارة العائلية، والزيارة الشخصية، والإقامة المميزة، والدبلوماسية، والخاصة، وزيارة ممثليات، وتمديد عودة، وتأشيرات مرور، والزيارات السياحية، والمرافق، والأعمال، والحكومية، والدراسة، وتوصيل بضائع، وعمل مؤقت، وإقامة، وبلغت إجمالي التأشيرات في العام الماضي 4.457.352 تأشيرة.

26 % للعمل

تصدرت تأشيرات العمل أكثر التأشيرات المنفذة في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي تأشيرات العمل 1.177.383 تأشيرة عمل بـ26%، وحلت تأشيرات زيارة عائلية ثانيا، بإجمالي 949.710 تأشيرة زيارة عائلية بـ21%، وتأشيرات الحج ثالثا، بإجمالي 765.161 تأشيرة حج بـ17%، وتأشيرات العمرة رابعًا، بإجمالي 747.535 تأشيرة عمرة بـ16.77%، وتأشيرات زيارة شخصية خامسًا، بإجمالي 419.135 تأشيرة زيارة شخصية بـ9%.

الأقل تأشيرات

حصدت تأشيرات الإقامة المميزة المرتبة الأخيرة كأقل التأشيرات المنفذة في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي تأشيرات إقامة مميزة 7 تأشيرات، وحلت تأشيرات الدبلوماسية ثانيًا بـ27 تأشيرة، والتأشيرات الخاصة ثالثًا بـ33 تأشيرة، وتأشيرات تمديد عودة رابعًا بـ402 تأشيرة، وتأشيرات زيارة ممثليات خامسًا بـ1188 تأشيرة.

تأشيرات وإقامات

%81 نمو التأشيرات المنفذة

19 نوعًا للتأشيرات

4.4 ملايين تأشيرة منفذة

تأشيرات العمل تتصدر إصدار التأشيرات

الإقامة المميزة أقل التأشيرات المنفذة

الأكثر تأشيرات:

تأشيرة عمل: 26%

زيارة عائلية: 21%

الحج: 17%

العمرة: 16.77%

زيارة شخصية: 9%

الأقل تأشيرات:

إقامة مميزة: 7

دبلوماسية: 27

خاصة: 33

تمديد عودة: 402

زيارة ممثليات: 1188