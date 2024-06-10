147 ألف بطاقة مصدرة لنقل البضائع الخاصة

وبحسب الهيئة العامة لنقل لعام 2023 فقد بلغ عدد بطاقات سائقي النقل التعليمي2611، والنقل العام بالحافلات داخل المدن 2468 بطاقة، ونقل البضائع على الطرق البرية - أفراد - 2438، ونقل السيارات وسحب المركبات - أفراد - 1157، وأجرة المطار 635، والنقل الدولي للركاب بالحافلات 154.
بطاقات السائقين بالمناطق
- الرياض
115584
مكة المكرمة
83372
الشرقية
80278
القصيم
24691
عسير
10128
المدينة المنورة
9152
نجران
5710
تبوك
5074
جازان
4253
الجوف
4190
حائل 3885
الحدود الشمالية
2722
الباحة
1275
بطاقات التشغيل
الرياض
119323
مكة المكرمة
84322
الشرقية
52458
القصيم
23896
المدينة المنورة
9168
عسير 8012
تبوك
7395
نجران
4327
الحدود الشمالية
2334
الجوف
2189
حائل
2116
جازان
2099
الباحة
1208
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