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147 ألف بطاقة مصدرة لنقل البضائع الخاصة

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تصدر عدد بطاقات السائقين المصدرة لنقل البضائع على الحساب الخاص 147.869 بطاقة سائق تلتها بطاقات نقل البضائع على الطرق البرية بـ140.543 بطاقة ثم بطاقات النقل المتخصص بـ35057 بطاقة، و6753 للأجرة العامة.

وبحسب الهيئة العامة لنقل لعام 2023 فقد بلغ عدد بطاقات سائقي النقل التعليمي2611، والنقل العام بالحافلات داخل المدن 2468 بطاقة، ونقل البضائع على الطرق البرية - أفراد - 2438، ونقل السيارات وسحب المركبات - أفراد - 1157، وأجرة المطار 635، والنقل الدولي للركاب بالحافلات 154.

بطاقات السائقين بالمناطق

- الرياض

115584

مكة المكرمة

83372

الشرقية

80278

القصيم

24691

عسير

10128

المدينة المنورة

9152

نجران

5710

تبوك

5074

جازان

4253

الجوف

4190

حائل 3885

الحدود الشمالية

2722

الباحة

1275

بطاقات التشغيل

الرياض

119323

مكة المكرمة

84322

الشرقية

52458

القصيم

23896

المدينة المنورة

9168

عسير 8012

تبوك

7395

نجران

4327

الحدود الشمالية

2334

الجوف

2189

حائل

2116

جازان

2099

الباحة

1208


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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