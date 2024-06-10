147 ألف بطاقة مصدرة لنقل البضائع الخاصة

تصدر عدد بطاقات السائقين المصدرة لنقل البضائع على الحساب الخاص 147.869 بطاقة سائق تلتها بطاقات نقل البضائع على الطرق البرية بـ140.543 بطاقة ثم بطاقات النقل المتخصص بـ35057 بطاقة، و6753 للأجرة العامة. وبحسب الهيئة العامة لنقل لعام 2023 فقد بلغ عدد بطاقات سائقي النقل التعليمي2611، والنقل العام بالحافلات داخل المدن 2468 بطاقة، ونقل البضائع على الطرق البرية - أفراد - 2438، ونقل السيارات وسحب المركبات - أفراد - 1157، وأجرة المطار 635، والنقل الدولي للركاب بالحافلات 154. بطاقات السائقين بالمناطق - الرياض 115584 مكة المكرمة 83372 الشرقية 80278 القصيم 24691 عسير 10128 المدينة المنورة 9152 نجران 5710 تبوك 5074 جازان 4253 الجوف 4190 حائل 3885 الحدود الشمالية 2722 الباحة 1275 بطاقات التشغيل الرياض 119323 مكة المكرمة 84322 الشرقية 52458 القصيم 23896 المدينة المنورة 9168 عسير 8012 تبوك 7395 نجران 4327 الحدود الشمالية 2334 الجوف 2189 حائل 2116 جازان 2099 الباحة 1208



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