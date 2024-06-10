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سفارة المملكة في القاهرة تدعو المواطنين المقيمين بمصر بتسجيل بياناتهم

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الرياض - علي القحطاني - طالبت سفارة المملكة في القاهرة، المواطنين المقيمين في مصر بتسجيل بياناتهم.

وقالت السفارة في البيان: “إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين – ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من ٦ أشهر – لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها ٣٠ / ٠٦/ ٢٠٢٤ م”.

وشددت السفارة على ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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