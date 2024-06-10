شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في القاهرة تدعو المواطنين المقيمين بمصر بتسجيل بياناتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالبت سفارة المملكة في القاهرة، المواطنين المقيمين في مصر بتسجيل بياناتهم.

وقالت السفارة في البيان: “إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين – ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من ٦ أشهر – لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها ٣٠ / ٠٦/ ٢٠٢٤ م”.

وشددت السفارة على ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.