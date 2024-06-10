شاهد.. ردة فعل طلاب «ابتدائية» بعد انتهاء فترة الاختبارات

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، ردة فعل طلاب بعد انتهاء فترة الاختبارات في إحدى مدارس المرحلة الابتدائية.

وأظهر الفيديو الطلاب وهم يجرون بسرعة للخروج من المدرسة بعد انتهاء الاختبارات الدراسية.

ووقف المعلمون أمام الفصول وصفقوا للطلاب ولوحوا لهم بأيديهم للمشاركة معهم في فرحة انتهاء الاختبارات.

وقام أحد الطلاب بتقبيل رأس معلم، قبل أن يودعه ويلحق ببقية زملائه.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أعلنت غلق أعمال الفصل الدراسي الثالث للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي بنهاية دوام اليوم الاثنين، وذلك في إطار إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي الحالي 1445 هـ.