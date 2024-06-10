اخبار السعوديه

تنبيه هام من سفارة المملكة للمواطنين المقيمين في القاهرة

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صحيفة الخليج 365: نوّهت سفارة المملكة في القاهرة، عبر إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية، إلى ضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين ممَّن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية؛ لاستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها 30 /6/ 2024م.

ونبّهت السفارة، في بيانٍ وصفته بـ "المهم"، إلى ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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