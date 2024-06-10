تنبيه هام من سفارة المملكة للمواطنين المقيمين في القاهرة

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صحيفة الخليج 365: نوّهت سفارة المملكة في القاهرة، عبر إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية، إلى ضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين ممَّن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية؛ لاستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها 30 /6/ 2024م.
ونبّهت السفارة، في بيانٍ وصفته بـ "المهم"، إلى ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.