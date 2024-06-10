السعودية | السفارة السعودية في مصر تدعو المواطنين لاستخراج بطاقات إقامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أحمد حماد

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بياناً أشارت فيه إلى الضوابط التنظيمية بشان الإقامة في جمهورية مصر العربية، ونوهت فيه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لاستخراج بطاقات إقامة لهم وذلك في مدة أقصاها 30/06/2024.

وأكدت السفارة ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.

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