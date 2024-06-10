شكرا لمتابعة خبر عن خبير يوضح كيفية اختيار الذبيحة المناسبة بشكل دقيق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شرح الخبير مشعل العويصي كيفية اختيار الذبيحة المناسبة بشكل دقيق جدًا تزامنا مع دخول عيد الأضحى المبارك

وقال العويصي :” حاول شد صوف الخروف فإذا خرج في يديك يعني ذلك أنه مريض واحتمال المشكلة يكون معه دود ”

وأضاف” هناك علامة أخرى تدل أن الخروف مريض وهو وجود افرازات كثيرة خارجة من الأنف وفي هذه الحالة قد يكون معه تسمم معوي أو التهاب في الرئة ، وكذلك في حال كانت العين عليها غباش يدل على أن معه مشاكل صحية ”