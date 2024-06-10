بالفيديو.. "خبير أضاحي" يكشف كيفية اختيار الذبيحة المناسبة.. ويوضح طرق الغش عند البيع

صحيفة الخليج 365: كشف خبير في الأضاحي، كيفية اختيار الذبيحة المناسبة بشكل دقيق، وأوضح طرق الغش عند البيع.

خمول الخروف

وقال خلال مقطع فيديو: " عندما تذهب إلى سوق، انتبه يكون الخروف في حالة خمول خاصة في الصباح وقبل الظهر، فهذا يعني أن الخروف يعاني من مشكلة".

رفع الرأس

وتابع: " العامل عادة يرفع رأس الخروف حتى إذا وضع الزبون يده على ظهر الخروف يشعر أنه ممتلئ باللحم والشحم وهذا غير صحيح"... ونصح المشتري: " لا تخليه يرفع الخروف، لابد يكون الخروف واقف في وضعه الطبيعي".

الفم والعين

وأردف:" الصوف إذا تنتف في يدك ، فهذا يعني أن الخروف به مشكلة واحتمال تكون دود ، والأنف إذا توجد فيه إفرازات كثيرة يكون عنده تسمم معوي أو التهاب بالرئة،وكذلك العين إذا كان عليها غباش غير صافية هذا يعني أن الخروف عنده مشاكل صحية".

​​​لحم

وأضاف: " إذا تختار ذبيحة للثلاجة فهذا يعني إنك تريد كمية لحم، لا تأخذ خروف لديه لية كبيرة، كلما كان أشمر يكون اللحم والشحم بداخل البطن، وإذا بغيته مفطح يكون جانب الخروف طويل، ويكون رخو".