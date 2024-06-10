بالفيديو.. "خبير أضاحي" يكشف كيفية اختيار الذبيحة المناسبة.. ويوضح طرق الغش عند البيع

صحيفة الخليج 365: كشف خبير في الأضاحي، كيفية اختيار الذبيحة المناسبة بشكل دقيق، وأوضح طرق الغش عند البيع.
خمول الخروف
وقال خلال مقطع فيديو: " عندما تذهب إلى سوق، انتبه يكون الخروف في حالة خمول خاصة في الصباح وقبل الظهر، فهذا يعني أن الخروف يعاني من مشكلة".
رفع الرأس
وتابع: " العامل عادة يرفع رأس الخروف حتى إذا وضع الزبون يده على ظهر الخروف يشعر أنه ممتلئ باللحم والشحم وهذا غير صحيح"... ونصح المشتري: " لا تخليه يرفع الخروف، لابد يكون الخروف واقف في وضعه الطبيعي".
الفم والعين
وأردف:" الصوف إذا تنتف في يدك ، فهذا يعني أن الخروف به مشكلة واحتمال تكون دود ، والأنف إذا توجد فيه إفرازات كثيرة يكون عنده تسمم معوي أو التهاب بالرئة،وكذلك العين إذا كان عليها غباش غير صافية هذا يعني أن الخروف عنده مشاكل صحية".
لحم