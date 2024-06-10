شكرا لمتابعة خبر عن حظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة 3 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أنه يحظر العمل من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً اعتبارا من السبت الموافق 15 يونيو 2024م، حتى يوم الأحد الموافق ‎15‏ سبتمبر 2024م، والذي من شأنه تعزيز بيئة العمل في السوق السعودي ورفع إنتاجية العاملين.

ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم، أن هذا القرار يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض التكاليف والأعباء الصحية والعلاجية الناتجة عن الإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالإجهاد الحراري، لافتة أن نسبة الامتثال لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس في العام الماضي بلغت 95%.

وحثت الوزارة أصحاب العمل على ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.