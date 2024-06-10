شكرا لمتابعة خبر عن مقطع لمواطن يعطي عاملته مستحقاتها بعد ٦ سنوات يثير جدلا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع لرجل يعطي عاملته مستحقاتها البالغة ٦٥ ألف ريال بعد إنتهاء فترة عملها في منزله عقب ٦ سنوات جدلا واسعا

وأظهر المقطع الرجل وهو يحاسب عاملته ويعطيها ٦٥ ألف ريال مستحقاتها مقابل ست سنوات من العمل لديه

وقال الرجل خلال المقطع :” مستحقات سولي بعد ٦ سنوات عندنا ٦٥ ألف ريال ، الحمد لله ما خصمنا ولا شي من مستلزماتها صدقة عن روح أمي وأبوي”

وأثار تصرف الرجل استياء عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تأخيره في إعطاء مستحقات العاملة فضلاً عن محاولته إظهار ذلك وتصويره أمام العامة