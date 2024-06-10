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مختص:على الحاج الاحتفاظ بورقة تضمن تاريخه المرضي بشكل مختصر.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شدد طبيب الباطنة الدكتور عبدالرحمن خوجة أنه على الحاج الاحتفاظ بورقة تضمن تاريخه المرضي بشكل مختصر لسهولة التعامل معه حال تعرضه لأي أزمة صحية

وقال خوجة :”يجب كذلك على الحاج اتباع الحمية ، كما يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون مثل الكب كيك والفطائر خاصة لمن يعاني من مرض الضغط أو السكر أو القلب ”

وأضاف “كما يجب أن يُحضر الحاج معه أطعمة جاهزة وتكون صحية فضلا عن الخضروات والفواكه ، إضافة إلى الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على ملح ودهون مشبعة

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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