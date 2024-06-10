«وصلت ابني المدرسة ورجعت قتلتها».. "سفاح التجمع" يكشف ماذا فعل مع ضحيته الثالثة وكيف تخلص من الجثة

صحيفة الخليج 365: نشرت النيابة العامة المصرية، الاعترافات التفصيلية، للمتهم كريم مسلم في القضية المعروف إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، وعلاقته بالفتاة الدعوة "أميرة"، وهي الضحية الثالثة له.

وقال كريم في اعترافاته: "كانت جاتلي مرتين البيت، وعملت معاها علاقة وكانت على طول بتكلمني، وفكرت في استدراجها إلى منزلي وإعطائها قرصين من مخدر " كوتبيكس".

خنقها بعد تخديرها

وأضاف أنه قام بقتلها بعد أن سرى مفعول المخدر بجسدها، مثلما فعل مع الضحية التي سبقتها، من خلال "كرافته" قام بخنقها بها.

أوصل نجله المدرسة وعاد ليكمل جريمته

وأشار إلى أن نجله "زين"، كان متواجدا في نفس المنزل أثناء ممارسته لهذه الجرائم، حيث قال المتهم إنه ترك ضحيته على السرير تحت تأثير المخدر، وذهب ليوصل نجله إلى المدرسة، ثم عاد ليقتلها.

وأكمل: "رجعت من المدرسة وكانت هي نايمة على السرير، وربطت الكرافته حول رقبتها وخنقتها لحد ما ماتت".

التخلص من الجثة

وأوضح أنه وضع الضحية "أميرة" داخل ذات الشنطة التي وضع فيها الضحية الثانية "رحمة"، وألقى بالجثة على طريق بورسعيد، ثم ألقى ملابسها في موقع آخر على نفس الطريق.

وواصل: "رجعت البيت وقعدت مع ابني وتاني يوم الحكومة جت قبضت عليا".