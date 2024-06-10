رئيس شركة الوطنية الزراعية: بيع حليب الإبل يعتبر عيب عند مربي الإبل.. وهذا مقدار ما تنتجه الناقة يومياً مقارنة بالبقرة

صحيفةالمرصد: قال المهندس عبدالله السديس، رئيس شركة الوطنية الزراعية، أن بيع حليب الإبل يعتبر عيب عند مربي الإبل، لكن شركة نوق سوف تجعل المربين يبيعون الحليب.

وأضاف السديس خلال بودكاست الغرفة: "تجارة حليب الإبل صعبة، وإنتاج حليب الناقة لا يتجاوز 8 لتر يومياً، مقابل 45 لتر للبقرة، و تحلبها 300 يوم بالسنة."

وأشار السديس إلى أن حصة الشركة في السوق من زيت الزيتون اليوم 2 مليون لتر وهدفهم 6 مليون لتر، ومبيعات الوطنيّة الزراعيّة 220 مليون ريال، صافي أرباح قطاع الزراعة لا يتجاوز 6%.

وأكد السديس خلال الحلقة، أن الناتج المحلي لقطاع الزراعة قفز في سنوات بسيطة من 70 مليار ريال إلى 100 مليار ريال، كما أن أسعار النفط والوقود رفعت تكاليف الري الزراعي من 40% إلى 55%.

وحول مزارع الشركة الوطنية، أوضح السديس أنهم يستخدمون 3.5 ميغا من الطاقة الشمسيّة في مزارعنا في الجوف، وعدد أشجارهم 4.5 مليون تقريباً، ويهدفون إلى 10 مليون شجرة.