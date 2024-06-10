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بالفيديو.. قصة معلم سوداني يلتقي بطلابه بعد 34 عاما في ‎الأفلاج

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صحيفة الخليج 365: عرضت قناة العربية ، قصة معلم سوداني التقى بطلابه بعد 34 عاما في الأفلاج.

وقال المعلم في حديثه: "جيت الأفلاج بقصد أني أزور طلابي اللي درست لهم قبل 34 سنة، ما طلعوا من رأسي أبدا".

وأضاف: "جئت إلى المملكة عام 1988، وكنت معلم للمرحلة الابتدائية والعمل كان في البر وكان الطلبة يدرسون في خيمة وكانوا يأتون في مواعيد الامتحانات ليمتحنوا مع الطلاب النظاميين".

وأضاف: "كانت الحياة ممتعة، وعبارة عن رحلة مستمرة، حيث كنا في حالة مستدامة من الترحال، كنا نأدي حصصنا ونكمل سيرنا".

وتابع: "رجعت السودان في أواخر 1991، لكن طيلة هذه المدة لم تخرج صورة المملكة من مخيلتي".

وأكمل: "الفترة اللي قضيناها مع الشعب السعودي كانت حلوة، كنا لا نحس بالغربة ونشعر أننا وسط أهلنا وأخواننا ورجعت المملكة عام 2015".

وكشف أحد طلابه عن شعوره عند رؤية معلمه قائلا: "للحظة الأولى ما عرفته أبدا، لما تكلم معي كأن الذاكرة رجعت شوي ولما جلس عرفته".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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