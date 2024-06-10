شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية": تعديلات مرتقبة على نظام العمل لتعزيز استقطاب الكفاءات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة من القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل، بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم، مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية.

ويرتكز التعديل المقترح بشكل رئيسي على تقسيم كل من رخص وتأشيرات العمل إلى 3 فئات بحسب المستويات المهارية لتحقيق الأهداف الموضحة أعلاه، وهذه الفئات هي: الفئة عالية المهارة، والماهرة، والأساسية​.

ووفقا للائحة ينقسم العمال إلى نوعين هما عمال ذوي كفايات مهنية أو مؤهلات دراسية تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، وآخرين عاديين تحتاج إليهم البلاد. أهم نصوص اللائحة وتنص اللائحة على أن يحصل العامل من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد على رخصة عمل بإحدى فئتين الأولى وهي الفئة عالية المهارة والماهرة، بشرط توافر المعايير اللازمة لإصدار تأشيرة استقدام.

ويحصل العمال العاديون على رخصة عمل من الفئة الأساسية، متى ما تحققت الشروط ومعايير الأهلية اللازمة لإصدار تأشيرة استقدام.

وحددت اللائحة ضوابط لتغيير فئة رخصة العمل تتضمن تحقق كافة الشروط ومعايير الأهلية للفئة المهارية الجديدة، وتحقيق كافة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتغيير المهنة.

وأقرّت ضوابط إصدار رخص العمل لمن دخل إلى البلاد بموجب تأشيرة غير تأشيرة عمل، والتي تتمثل في أنه يشترط لإصدار رخصة عمل للوافد الذي دخل البلاد بصفة نظامية بموجب تأشيرة «زيارة أعمال» أو «عمل مؤقت». المقيم بالمملكة وأتاحت اللائحة للوافد المقيم في المملكة بصفة ”مرافق“ أو ”طالب“ أو ”مقيم إقامة مميزة“ استيفاء شروط إصدار رخص العمل، وأن تكون رخصة الإقامة أو التأشيرة سارية المفعول وقت تقديم طلب إصدار الرخصة.، وأن تتحقق في الوافد الذي دخل البلاد بموجب ”تأشيرة عمل مؤقت“ أو زيارة أعمال معايير الأهلية لأي من الفئات المذكورة، وأن يكون اسم المهنة المطلوب إصدار رخصة العمل لها محدداً حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يبلغ من العمر «18» عاماً فأكثر. استقدام الفئات المتنوعة ووضعت اللائحة شروط وضوابط إصدار تأشيرات الاستقدام من الفئة عالية المهارة أن تندرج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية من التصنيف السعودي الموحد للمهن، وألا يقل أجره الإجمالي عن الحد الذي تحدده الوزارة لكل قطاع، واجتياز نظام النقاط الذي تحدده الوزارة لهذه الفئة.

واشترطت اللائحة لإصدار تأشيرة استقدام من الفئة الماهرة أن تندرج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية «1-8» من التصنيف السعودي الموحد للمهن، وألا يقل أجره الإجمالي عن الحد الأدنى لأهلية الفئة وهي «2000» ريال سعودي، واجتياز أحد اختبارات الفحص والتحقق المهني التي تحددها الوزارة.

وحددت اشتراطات إصدار تأشيرة استقدام من الفئة الأساسية والتي تتمثل في أن تندرج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية «1-9» من التصنيف السعودي الموحد للمهن، واجتياز أحد اختبارات الفحص والتحقق المهني التي تحددها الوزارة أن يبلغ من العمر «18» عاماً فأكثر وألا يتجاوز «60» عامًا.