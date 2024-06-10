شكرا لقرائتكم خبر عن تتقدمهم القيصومة.. اعرف المدن والمحافظات الأعلى حرارة في المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت القيصومة، إحدى المراكز الإدارية بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين بـ 49 درجة مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في منشور على صفحته الرسمية في "إكس" أن الأحساء وبريدة احتلتا المركز الثاني بـ 47 درجة مئوية. أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

بينما جاءت الدمام في المركز الثالث بـ 46 درجة مئوية، ثم المدينة المنورة، ووادي الدواسر وشرورة في المركز الأخير بـ 45 درجة مئوية.