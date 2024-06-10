شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.. إليك درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس حارًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 42 درجة، واتجاه الرياح شمالية الى شمالية شرقية ليلاً وغربية الى شمالية غربية نهاراً، بسرعة 20-35 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 43 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية ليلًا وغربية نهارًا، بسرعة 10-36 كم/ساعة.

وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 41 درجة، واتجاه الرياح غربية الى شمالية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية، بسرعة 18-40 كم/ساعة.