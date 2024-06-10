شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة النقل" تؤكد ضرورة إصدار بطاقة "سائق" لكل أنشطة النقل خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للنقل على جميع حملات الحج والعمرة، ضرورة إصدار بطاقة "سائق" لجميع السائقين في أنشطة النقل بالحافلات، ونقل البضائع، مع ضرورة إصدار بطاقات التشغيل للمركبات المستخدمة في موسم الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك من خلال بوابة لوجستي الإلكترونية (logisti.sa). بطاقة سائق وأشارت إلى أن "بطاقة سائق" تأتي بهدف ضمان توفر الكفاءة المهنية لدى السائقين، وكذلك تعزيز مستويات السلامة والأمان في جميع خدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن، مبينةً أن بطاقة السائق متاحة للاحتياج الموسمي "في مواسم الحج والعمرة" لمن يحملون تأشيرة سائق حافلة موسمي، ويتم إصدارها للسائقين في نشاط النقل المتخصص ومدتها 90 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، في حين تصدر بطاقة السائق السنوية للسائقين لمزاولة أنشطة النقل المتخصص بالحافلات، والنقل التعليمي، ونقل البضائع، ونقل وسحب المركبات، ومدتها سنة كاملة.

وفي إطار مدى سلامة وجاهزية المركبات المستخدمة لنقل الحجاج أشارت الهيئة إلى أن إصدار بطاقة التشغيل للمركبة المستخدمة سواء في وسائل النقل بالحافلات أو الشاحنات أو سيارات الأجرة يضمن جاهزيتها وسلامتها الفنية، وتحقيقها للكفاءة والجودة المطلوبة.

