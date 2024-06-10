"محمد" أول مواليد حج 1445

كشفت تجمع مكة المكرمة الصحي عن حالة ولادة لحاجة نيجيرية 30 عاماً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ؛ أنجبت طفلاً أطلقت عليه "محمد", ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1445 هـ.

أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه تم استقبال المريضة في طوارئ المستشفى وهي حامل في الأسبوع 31 حيث كانت تعاني من آلام الولادة، وتم مباشرة الحالة على الفور من قبل أطباء الطوارئ، ونقلها إلى قسم الولادة، وعلى إثرها تمت بحمد الله الولادة الطبيعية، وهي تتمع بصحة جيدة ولله الحمد، والرضيع يتلقى العناية الفائقة كونه طفل خديج بسبب ولادة مبكرة .

وبين التجمع الصحي، أن مستشفى الولادة والاطفال يعمل بكامل طاقته لتقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت الحرام للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحقيق خدمات صحية وطبية متميزة على مقاييس عالمية في مجال النساء والتوليد والأطفال.

فيما أعربت الحاجة النيجيرية عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها للطاقم الطبي على الرعاية الفائقة لها ولطفلها.

الجدير بالذكر ، أن مستشفى الولادة والاطفال يستقبل سنويًّا في موسم الحج عددًا من حالات الولادة، والذي يوليها ويقدم لها كل اهتمام ورعاية.