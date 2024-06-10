سيجارة إلكترونية تتسبب في انفجار رئة فتاة بريطانية

صحيفة الخليج 365: تعرضت فتاة بريطانية إلى انفجار في الرئة، بعد أن دخنت ما يعادل 400 سيجارة إلكترونية في الأسبوع.

سقطت كايلا، 17 عامًا، على الأرض وتحولت بشرتها إلى اللون الأزرق أثناء تواجدها في منزل أحد أصدقائها بعد انفجار رئتها، بحسب صحيفة مترو البريطانية.

وبعد أن كادت تصاب بالسكتة القلبية، خضعت كايلا لعملية جراحية استمرت خمس ساعات ونصف لإزالة جزء من رئتها.

وكانت كايلا تستخدم السجائر الإلكترونية منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها عندما رأت زملاءها في المدرسة يستخدمونها، وكانت تستنشق 4000 نفخة كاملة كل أسبوع، وهذا يعادل 400 سيجارة في الأسبوع، أو 57 سيجارة في اليوم.